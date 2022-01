Basket, Nba: Memphis frena, Gallinari non basta ad Atlanta

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Memphis frena e s'inchina sul proprio campo a Dallas, vedendo interrompere la propria serie positiva a 11 successi. Doncic, con 27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, è il protagonista assoluto del match e fa la differenza per la squadra texana. Golden State risale la china e vince a Chicago con ben 42 punti di differenza. Phoenix prosegue la propria marcia, imponendosi anche a Indianapolis, grazie ai 35 punti di Booker. Danilo Gallinari garantisce 18 punti ad Atlanta, ma non basta: Miami alla fine trionfa in casa per 124-118. Cleveland vince a San Antonio e Filadelfia supera in casa Boston. Infine, Orlando vince nella Carolina del Nord, sul campo di Charlotte e mette fine all'emorragia di sconfitte (ben 10) consecutive.

Toronto si arrende a Detroit e Sacramento piega Houston. Risultati: Memphis-Dallas 85-112 Miami-Atlanta 124-118 San Antonio-Cleveland 109-114 Sacramento-Houston 126-114 Charlotte-Orlando 109-116 Detroit-Toronto 103-87 Indiana-Phoenix 94-112 Filadelfia-Boston 111-99 Chicago-Golden State 96-138. (ANSA).