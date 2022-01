Basket: Nba; sconfitte per tutte le grandi

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Brooklyn sconfitta a Portland, Milwaukee - secondo ko in 48 ore - con gli Hornets e Utah al terzo stop consecutivo, questa volta contro Detroit. E' stato un turno da dimenticare per le big dell'NBA. Di fronte ai Blazers ancora privi ;;di Damian Lillard e CJ McCollum, i Nets hanno finito per cedere (114-108) sotto i colpi di Ben McLemore (20 punti), che ha messo a segno due dei suoi cinque tiri dalla distanza negli ultimi 90 secondi, e Robert Covington (21 punti).

Per la sua seconda partita della stagione, Irving ha segnato 22 punti (8 rimbalzi), senza però incidere.

Per Milwaukee è arrivata la quarta sconfitta in cinque match, subita con gli Charlotte Hornets (103-99), dove il finale di gara è stato mal gestito da Giannis Antetokounmpo. Il greco non si è di certo risparmiato (26 punti, 13 rimbalzi, 8 assist) ma negli ultimi secondi si è macchiato della sesta palla persa del match. Ne hanno approfittato gli Hornets (8°), come Terry Rozier (27 pt) e soprattutto LaMelo Ball (23 pt), che a 15 secondi dal termine ha realizzato il canestro della vittoria con un comodo tiro.

Alle spalle di Milwaukee (4°), si avvicina Philadelphia che a Houston conquista la settima vittoria consecutiva (111-91).

Ancora una volta l'artefice del successo è stato Joel Embiid (31 punti, 8 rimbalzi, 6 assist). Il camerunese sta decisamente guadagnando slancio con 30,8 punti, 10,4 rimbalzi e 4,5 assist di media nelle ultime quindici partite.

A Detroit, Utah ha completato il suo mini road trip con una battuta d'arresto (126-116), disintegrandosi completamente nel secondo tempo, dopo aver contato 22 lunghezze sulla scia di Donovan Mitchell (31 punti). Una brutta serie che coincide con l'assenza di Rudy Gobert (protocollo Covid). (ANSA).