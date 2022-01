Basket: Eurolega; Barcellona-AX Milano 73-75

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Più forti degli infortuni, più forti del Barcellona. L'Olimpia Milano compie un'autentica impresa e sbanca 75-73 l'imbattuto PalaBlaugrana della capolista in Eurolega con un roster ridotto all'osso (senza Shields, Mitoglou, Datome e Daniels: ovvero 32 punti di media) ma grazie ad una difesa che sfiora la perfezione celeste. Solo i due liberi sbagliati nell'ultimo minuto rischiano di rovinare il capolavoro ma la tripla di Laprovittola da centrocampo trova solo il ferro sulla sirena.

Se nel terzo quarto la classe di Mirotic (18) e i polpastrelli soffici di Kuric (22) riescono a far barcollare Milano (piazzando un break di 2-19), il primo tempo e l'ultimo periodo rappresentano un messaggio chiaro a tutte le altre del lotto da parte dell'Olimpia, capace di rimontare 10 punti di svantaggio: Rodriguez dipinge basket (18), Hall si riscatta nel finale con un paio di canestri vitali, Delaney - al rientro - si gode la serata dell'ex (15) con la tripla che ammutolisce il palazzetto. Ma a fare la differenza sono soprattutto i dettagli: i cambi di Melli, la solidità di Bentil e l'intelligenza di Hines. "Abbiamo giocato un orribile terzo quarto - evidenzia un soddisfatto Messina - ma un finale enorme. Delaney ha fatto tante cose importanti ma tutta la squadra ha fatto cose incredibili soprattutto in difesa. Questa vittoria è una grande iniezione di fiducia". Milano non scenderà in campo giovedì contro l'Unics Kazan: la gara è stata rinviata per il focolaio di Covid dei russi. L'Olimpia si trova quindi con quattro partite in Eurolega da recuperare in un calendario sempre più fitto. (ANSA).