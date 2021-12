Basket, Nba: Harden in cattedra a Los Angeles, i Nets volano

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Phoenix si arrende - ed è la seconda volta di fila che accade - a soli 5 decimi dalla fine della sfida casalinga contro Memphis (114-113), che firma il sorpasso in dirittura d'arrivo grazie a Ja Morant. Per il resto, nella notte dell'Nba, Atlanta sprofonda e arriva all'ottava sconfitta consecutiva in casa: questa volta i georgiani si arrendono a Chicago, che sogna grazie alla coppia formata da DeRozan e LaVine. I due arrivano a 65 punti. James Harden spadroneggia sul campo dei Clippers, chiudendo con 39 punti e 15 assist nel netto successo dei Blooklyn Nets. Porzingis trscina Dallas, che vince a Portland (132-117), Minnesota fa bottino pieno contro Boston (108-103), Utah fa lo stesso sul campo di San Antonio e Charlotte piega in casa i texani di Houston (108-103).

Risultati: Charlotte-Houston 123-99 Atlanta-Chicago 118-130 Minnesota-Boston 108-103 San Antonio-Utah 104-110 Phoenix-Memphis 113-114 Portland-Dallas 117-132 LA Clippers-Brooklyn 108-124. (ANSA).