NBA: Boston perde la stella Jayson Tatum, è in quarantena

(ANSA) - LOS ANGELES, 27 DIC - La star dei Boston Celtics Jayson Tatum è stata inserita nell'elenco dei giocatori in quarantena secondo il protocollo anti-Covid, ha annunciato la sua squadra, e non giocherà contro i Minnesota Timberwolves.

Tatum, 23 anni, che attualmente sta disputando la stagione con una media di 25,6 punti, 8,6 rimbalzi e 3,8 assist a partita, era già stato messo da parte per due settimane a gennaio quando aveva contratto il virus.

È il nono giocatore di Boston messo in quarantena dopo Enes Freedom (ex Enes Kanter), Bruno Fernando, Justin Jackson, CJ Miles, Aaron Nesmith, Josh Richardson, Dennis Schroder e Grant Williams. Attualmente sono 124 i giocatori dell'NBA in isolamento. John Collins (Atlanta Hawks), i giocatori di Charlotte Hornets Miles Bridges, Cody Martin, PJ Washington e il playmaker dei Chicago Bulls Lonzo Ball erano già stati messi in isolamento domenica. Le regole della NBA prevedono che i giocatori con protocollo anti-Covid debbano andare in isolamento per dieci giorni fino a quando non registrano due test negativi in ;;un periodo di 24 ore. (ANSA).