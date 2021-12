Basket: Covid; altri 4 positivi in Armani Milano, 10 totali

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Ci sono altri 4 positivi all'interno del gruppo squadra dell'Ax Armani MIlano, già in isolamento fiduciario da martedì per ordine dell'Ats per un focolaio iniziale di 6 elementi: il totale sale cose così a 10 persone.

Milano, che ha già ottenuto il rinvio della gara di campionato contro la Virtus Bologna e quella di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas, difficilmente avrà gli 8 membri a roster necessari per disputare la partita contro l'Alba Berlino prevista per il 29 dicembre che potrebbe quindi essere posticipata a data da destinarsi. (ANSA).