Nba: Atlanta torna alla vittoria, bene i Jazz

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il giorno dopo il record di Stephen Curry con i suoi 2973 tiri da tre punti in carriera, l'Nba continua a macinare partite e spettacolo, sempre alla caccia di un nuovo primato. Undici gli incontri disputati, tra cui anche quello che ha visto in campo Danilo Gallinari, autore di dieci punti per i suoi Hawks nella vittoria 111-99 in casa degli Orlando Magic, anche se il miglior marcatore per Atlanta è stato Young con 28 punti.

La gara più combattuta è stata quella tra i Los Angeles Lakers e i Dallas Mavericks, conclusasi 107-104 ai supplementari per i gialloviola: i padroni di casa, privi di Luka Doncic ma in vantaggio fin quasi alla sirena, sono stati raggiunti da una tripla di Ellington e battuti allo scadere dell'overtime dalla tripla decisiva di Reaves. Oltre quota 20 sono andati LeBron James (23), Westbrook (24) e Davis (20). Ampie vittorie, invece, per gli Utah Jazz, 124-103 sui Los Angeles Clippers, e per Minnesota a Denver (124-107), con i Nuggets che non sono riusciti a imitare la loro stella Nicola Jokic, in tripla doppia con 27 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Ben 38, invece, i punti realizzati da Edwards, con un 10 su 14 nelle triple.

Negli altri incontri, Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 124-89; Philadelphia 76ers-Miami Heat 101-96; Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 114-99; Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 113-110; San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 131-115; Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies 113-103; Sacramento Kings-Washington Wizards 119-105. (ANSA).