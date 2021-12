Nba: Curry da record, New York ko

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - La vittoria dei Golden State Warriors sui New York Knicks (105-96) è stata il palcoscenico di Stephen Curry. Siglando la sua tripla numero 2974 in carriera, ha superato il record di tiri da tre punti di Ray Allen, in prima fila al Madison Square Garden. I Warriors guidano la West conference.

Dopo la sconfitta a Los Angeles, i Phoenix Suns - secondi a Ovest - tornano al successo superando all'overtime i Portland Trail Blazers (111-107). Protagonisti della vittoria Chris Paul con una doppia doppia da 24 punti e 14 assist e un Deandre Ayton da 28 punti e 13 rimbalzi.

Vittoria ai supplementari anche per Brooklyn, che nonostante le tante assenze per Covid ha superato i Toronto Raptors (131-129) grazie anche un Kevin Durant da tripla doppia con 34 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. I Nets restano in cima alla classifica a Est. (ANSA).