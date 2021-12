Basket: Nba, Stephen Curry batte record canestri da 3 punti

(ANSA) - WASHINGTON, 14 DIC - Stephen Curry entra nella storia come il miglior realizzatore da tre punti nelle regular season della Nba. La star dei Golden State Warriors ha battuto il record storico di Ray Allen, superando i suoi 2973 punti nel primo quarto della partita contro i New York Knicks al Madison Square, che è esploso di entusiasmo.

Curry ha lanciato un urlo di gioia mentre i compagni lo celebravano, poi ha abbracciato il coach Steve Kerr - che si è impadronito del pallone del record - e il padre, un ex playmaker della Nba. (ANSA).