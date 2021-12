Covid: Nba; 10 positivi, rinviate partite Chicago Bulls

(ANSA) - NEW YORK, 14 DIC - Prime partite rinviate in Nba a causa del Covid. Si tratta dei due prossimi impegni dei Chicago Bulls, quello di questa notte contro i Detroit Pidtons e quello di giovedì con i Toronto Raptors, dopo che sono emersi dieci casi di posività tra i giocatori dell'ex squadra di Michael Jordan e altri nello staff. Per ora sono stati resi noti nove nomi: DeMar DeRozan, Zach LaVine, Coby White, Troy Brown, Matt Thomas, Javonte Green, Ayo Dosunmu, Alize Johnson e Derrick Jones Jr. (ANSA).