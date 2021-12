Basket: Nba; Nets passano a Detroit con 51 punti Durant

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Ancora una vittoria esterna per i Brooklyn Nets che passano sul campo dei Detroit Pistons con il punteggio di 104-116. Protagonista della serata Kevin Durant con 51 punti realizzati (con James Harden rimasto a riposo) per la 9/a vittoria nelle ultime 12 gare della sua squadra.

Tripla doppia n°101 in carriera per LeBron James, determinante nel terzo quarto da 36-10 per i Lakers che superano con merito i Magic, Dallas vince contro OKC anche senza Luka Doncic. Torna Damian Lillard, ma Portland perde la quinta in fila contro Minnesota, San Antonio supera New Orleans, tutto facile per Milwaukee contro i Knicks. In particolare i Lakers si prendono la quinta vittoria nelle ultime sette gare e provano a rilanciare la loro corsa playoff battendo i Magic - in back-to-back dopo il ko in volata contro i Clippers e travolti dallo spettacolare terzo quarto firmato dai gialloviola: 36-10 il parziale, con i padroni di casa che a cavallo dell'intervallo lungo segnano 23 punti in fila e costringono Orlando a tirare 2/23 complessivo in un'intera frazione - incapaci di andare oltre i 21 punti del solito Cole Anthony. (ANSA).