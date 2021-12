Nba: ko Thunder, super LeBron guida Lakers

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Dopo la sconfitta con i Thunder, i Los Angeles Lakers sono ripartiti con una vittoria ai danni degli Oklahoma City Thunder (116-95). LeBron James questa volta ha fatto la differenza, chiudendo con 33 punti, 6 assist e 5 rimbalzi.

Milwaukee ha ottenuto l'11/a vittoria consecutiva, superando gli Houston Rockets per 123-114. Il protagonista della vittoria dei Bucks è stato un Giannis Antetokounmpo da 41 punti e 17 rimbalzi.

Un doppio errore nel finale di De'Aaron Fox ha consegnato la vittoria a Charlotte contro i Sacramento Kings (124-123).

Successo importante per gli Hornets, che hanno dovuto fare a meno di diversi giocatori causa Covid (tra cui LaMelo Ball).

Kevin Durant è stato il protagonista della vittoria in rimonta di Brooklyn su Atlanta (113-105). I Nets si mantengono così in cima alla Eastern conference. Tra gli Hawks cinque giocatori sono andati in doppia cifra e Danilo Gallinari ha segnato 13 punti dalla panchina, con sei rimbalzi in appena 23 minuti.

Quinta sconfitta consecutiva per i Minnesota Timberwolves, superati dai Cleveland Cavaliers (123-106) che ora puntano ai play off. Gli Indiana Pacers hanno avuto la meglio sui Dallas Mavericks (106-93) con una Luka Doncic a un passo dalla tripla doppia (27 punti, 9 rimbalzi e 9 assist).

Undicesima debacle consecutiva per i Detroit Pistons, che hanno avuto la peggio con i New Orleans Pelicans (109-93) mentre i Toronto Raptors hanno superato i New York Knicks (90-87). Ben sette giocatori in doppia cifra hanno portato i Phoenix Suns a superare i Boston Celtics (111-90), alla terza sconfitta consecutiva. (ANSA).