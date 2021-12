Nba: ko Lakers a Memphis, super LeBron James non basta

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dopo la debacle con Dallas, Memphis in casa ritrova il successo grazie a una vittoria contro i Lakers (108-95) costruita nel secondo tempo. Con Ja Morant assente per infortunio ed entrato anche nel protocollo Covid-19, i Grizzlies si sono affidati a Jaren Jackson Jr. (25 punti) e a Desmond Bane (23). Alla franchigia d Los Angeles non sono bastati i 20 punti e 10 rimbalzi di un super LeBron James che ha messo a segno la 100/a tripla doppia in carriera.

Utah conquista il sesto successo consecutivo superando Philadelphia (118-96) e rafforzando la sua terza posizione a Ovest. I Jazz hanno portato otto giocatori in doppia cifra, guidati da Donovan Mitchel e Rudy Gobert, interrompendo la serie di tre vittorie di fila dei Sixers, con Joel Embiid che si ferma a 19 punti.

San Antonio supera Denver (123-111) che subisce la sconfitta numero nove nelle ultime 12 gare. Ai Nuggets non è bastato un Nikola Jokic da 22 punti, 13 rimbalzi e 10 assist mentre tra gli Spurs ha brillato Dejounte Murray con 20 punti, 9 assist e 8 rimbalzi. (ANSA).