Basket: Virtus; Mannion infortunato, fuori fino inizio gennaio

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - Resterà ai box fino alla fine dell'anno Nico Mannion, play-maker della Virtus Bologna colpito da un infortunio alla schiena. Lo comunica lo stesso club bianconero che, sul suo sito, annuncia che il giocatore "tornerà a disposizione a inizio gennaio". Colpo di mercato del club campione d'Italia, la scorsa estate, il giocatore arrivato dai Golden State della Nba era stato a lungo fuori dal campo, lo scorso autunno, causa di un'infezione intestinale che gli era costata anche la perdita di una decina di chili dopo avere condotto l'Italia fino ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo.

Oltre a Mannion la squadra bolognese dovrà fare a meno, per diverse settimane, del lungo americano Kevin Hervey. Sottoposto in settimana ad ulteriori accertamenti, a seguito di un recente infortunio, è stata riscontrata una lesione al menisco laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico martedì prossimo e il suo "rientro tra i disponibili - spiega la Virtus - è previsto per l'inizio di febbraio". (ANSA).