Basket: Nba; ok Lakers, Brooklyn vince a Dallas in rimonta

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Tre le partite del campionato Nba giocate nella notte e tra i risultati spicca la vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Boston Celtics 117-102 con i californiani trascinati da LeBron James (30 punti per lui) e dalla doppia doppia di Anthony Davis (17 punti e 16 rimbalzi) e dai 24 punti di Russell Westbrook. Dall'altra parte, miglior marcatore dei Celtics è stato Jayson Tatum che ha messo a referto 34 punti e 8 rimbalzi.

Vittoria in trasferta, ed in rimonta, per i Brooklyn Nets, che espugnano Dallas. I Nets sotto di 17 punti, vincono 102-99 in casa dei Mavericks. Protagonisti della rimonta Kevin Durant (24 punti) e James Harden (23 punti, 12 assist e 9 rimbalzi).

Arriva in casa dei San Antonio Spurs il riscatto dei New York Knicks, reduci da tre sconfitte consecutive: i newyorkesi vincono 121-109. Miglior marcatore della serata RJ Barrett con 32 punti (ANSA).