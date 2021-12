Nba: Gallinari da 20 punti supera Minnesota, Embiid show

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Costretti a fare a meno di DeMar DeRozan sottoposto al protocollo anti-Covid, i Chicago Bulls si sono affidati a Zach LaVine per superare Denver (109-97), mentre un ottimo Jokic non è bastato ai Nuggets per evitare la sconfitta.

Il migliore Danilo Gallinari della stagione (20 punti in appena 24 minuti di gioco) ha contribuito alla vittoria degli Atlanta Hawks sui Minnesota Timberwolves (121-110) a cui non è bastato un Karl-Anthony Towns da 31 punti.

Quinta vittoria consecutiva per i Memphis Grizzlies, che hanno superato i Miami Heat per 105-90 grazie a un quintetto in doppia cifra guidato da un Dillon Brooks da 21 punti. I Philadelphia 76ers hanno approfittato delle tante assenze tra i Charlotte Hornets (Terry Rozier, LaMelo Ball e Mason Plumlee, inseriti nel protocollo anti-Covid) vincendo all'overtime per 127-124. Il protagonista è un Joel Embiid da 43 punti.

Dopo quattro sconfitte consecutive gli Indiana Pacers hanno ottenuto il successo superando i Washington Wizards (116-110) con un Domantas Sabonis da 30 punti e 10 rimbalzi. Gli Oklahoma City Thunder hanno superato in rimonta i Detroit Pistons (114-103), strapazzati nell'ultimo quarto dopo essere stati davanti anche di 12 punti. Il rientro di Giannis Antetokounmpo (27 punti e 12 rimbalzi) coincide con la 10/a vittoria in 11 gare per i Milwaukee Bucks, che hanno superato i Cleveland Cavaliers per 112-104. Dopo quattro vittorie consecutive i San Antonio Spurs incassano una sconfitta per mano dei Phoenix Suns (108-104) e di un Chris Paul da 21 punti e 10 assist. Continua la serie negativa per gli Orlando Magic, alla nona sconfitta nelle ultime dieci gare dopo il ko contro i Golden State Warriors (per 126-95) di uno Steph Curry da 31 punti. Con un Paul George da 21 punti e altri quattro giocatori in doppia cifra i Los Angeles Clippers hanno superato i Portland Trail Blazers (102-90), alla terza sconfitta consecutiva. (ANSA).