Nba: Chicago supera New York, Phoenix ne vince 18 di fila

ROMA, 03 DIC - Al Madison Square Garden DeRozan, Vucevic e LaVine hanno assicurato a Chicago la vittoria (119-115) fermando il tentativo di rimonta di New York nel quarto periodo e portando così i Bulls al secondo posto a Est.

Il protagonista assoluto è stato DeMar DeRozan con i suoi 34 punti mentre ai Knicks non sono bastati i 30 di Julius Randle.

Gara da record per Memphis che travolge Oklahoma City (152-79) ottenendo con 73 punti di margine la più larga vittoria nella storia Nba. Ben nove giocatori dei Grizzlies, tra i 12 che si sono alternati, hanno chiuso in doppia cifra, mentre i Thunder si sono dovuti accontentare di un Lu Dort da 15 punti.

I Phoenix Suns si sono aggiudicati la loro 18/a vittoria consecutiva in questa parte iniziale della stagione superando i Detroit Pistons (114-103) e restando primi a Ovest anche grazie anche a un Mikal Bridges che fa il jolly e segna 18 punti.

Terza vittoria di fila per San Antonio che con un Bryn Forbes da 18 punti in uscita dalla panchina supera Portland (114-83) sfruttando anche l'assenza di Damian Lillard. Grazie a un Fred VanFleet da 29 punti Toronto ha superato Milwaukee (97-93) interrompendo la serie di otto vittorie dei Bucks, a cui è pesata l'assenza di Giannis Antetokounmpo.