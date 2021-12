Nba: Phoenix non si ferma più, 17/a vittoria di fila

I Phoenix Suns si aggiudicano il big-match nella notte dell'Nba, piegando Golden State e conquistando il 17/o successo consecutivo. Privi di Devin Booker per tutto il secondo tempo, a causa di un infortunio al bicipite femorale, Chris Paul e compagni hanno costretto Steph Curry a fermarsi a 'soli' 12 punti. I Lakers schiacciano Sacramento nella ripresa, e poco importa se sono privi dell'asso LeBron James, bloccato dal protocollo Anticovid. Il derby della 'Grande Mela' va a Brooklyn, che sconfigge New York per sole due lunghezze e grazie a James Harden, autore di 34 punti. Vincono anche Portland e Memphis, rispettivamente contro Detroit e a Toronto.

Risultati: Phoenix-Golden State 104-96 Brooklyn-New York 112-110 Toronto-Memphis 91-98 Portland-Detroit 110-92 Sacramento-LA Lakers 92-117.