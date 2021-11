Nba: 39 punti per LeBron James, ko Indiana con i Lakers

Dopo aver saltato la sfida contro New York per la prima sospensione della sua carriera, LeBron James è tornato in campo e ha giocato la miglior partita della stagione, trascinando i Los Angeles Lakers alla vittoria fuori casa contro gli Indiana Pacers (124-116), seppur all'overtime. Per Lbj 39 punti, 5 rimbalzi e 6 assist.

Protagonista della rimonta da -19 dei Golden State Warriors sui Philadelphia 76ers (116-96) è Juan Toscano-Anderson, grazie a 13 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Si è risolta nel finale di gara la sfida tra Cleveland Cavaliers e Phoenix Suns (115-120) dopo i tre tiri liberi sbagliati nel finale di gara da Ricky Rubio. Sorprendono gli Houston Rockets, che hanno interrotto la loro striscia di 15 sconfitte consecutive superando i Chicago Bulls (118-113).

Danilo Gallinari ha contribuito con 10 punti alla vittoria in trasferta degli Atlanta Hawks sui San Antonio Spurs (124-106): si è preso appena quattro tiri (uno quello segnato) ma è stato infallibile dalla lunetta (8/8), aggiungendo anche tre assist e due rimbalzi nei suoi 22 minuti in campo.

I Brooklyn Nets hanno superato senza problemi in trasferta i Boston Celtics (123-104), conquistando la quarta vittoria consecutiva. Anthony Edwards (33 punti e 14 rimbalzi) ha portato alla quinta vittoria di fila i Minnesota Timberwolves: a farne le spese sono stati i Miami Heat (113-101). I New Orleans Pelicans hanno tenuto sotto per l'intero incontro i Washington Wizards (127-102), alla quarta sconfitta in cinque partite.

Superando i Detroit Pistons per 114-93 anche grazie ai 33 punti di Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks, campioni in carica, ora sono sesti a Est. Gli Utah Jazz hanno avuto la meglio sugli Oklahoma City Thunder (110-104) con un Jordan Clarkson da 20 punti dalla panchina. Fuori casa i Charlotte Hornets hanno superato gli Orlando Magic (106-99) con un Terry Rozier da 27 punti. Due espulsioni (Robert Covington e De'Aaron Fox) e sei falli tecnici nella partita vinta dai Sacramento Kings su Portland (125-121) nonostante i 32 punti di Damian Lillard. I Memphis Grizzlies si sono fatti riprendere nella seconda metà della gara rimanendo sotto contro i Toronto Raptors (113-126) che hanno esibito un super Gary Trent Jr.