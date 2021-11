Nba: ko Lakers e Nuggets, torna Doncic e Dallas vince

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - New York ha superato i Lakers (106-100) ottenendo la terza vittoria interna consecutiva.

Orfana di Lebron James, squalificato, la squadra di Los Angeles è riuscita a rimontare, anche grazie a Russel Westbrook, un distacco arrivato a 25 punti, per poi giocarsi il tutto per tutto, e perdere, nel finale. Tra i Knicks da segnalare i 26 punti di Evan Fournier.

Denver si è dovuta arrendere a Portland, che ha avuto la meglio per 119-100. Tra i Nuggets è pesata l'assenza di Nicola Jokic mentre a trainare i Blazers ci hanno pensato C.J. McCollum (32 punti) e Damian Lillard (25).

Ci è voluto l'overtime per assicurare la vittoria sui Los Angeles Clippers di Dallas (104-112), in un confronto che a una manciata di minuti dalla fine sembrava giù vinto dai Mavericks.

E' stato Paul George, con una tripla al suono della sirena, a mandare al supplementare la partita. Decisivi per Dallas nell'extra time i sette punti di Kristaps Porzingis, protagonista della vittoria (30 i suoi punti totali) insieme a un Luka Doncic da 26 punti, rientrato dopo tre gare di assenza e di altrettante sconfitte per i suoi.

E' Tyler Herro il protagonista della rimonta su Detroit di Miami (92-100): dalla panchina ha segnato 31 punti, con quattro triple e otto rimbalzi, assicurando agli Heat la quinta vittoria nelle ultime cinque gare. Ai Pistons, in vantaggio di nove punti all'inizio dell'ultimo quarto, non sono stati sufficienti i 21 punti di Jerami Grant. (ANSA).