Basket, Nba: il 'Gallo' si sveglia, Atlanta piega Charlotte

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Danilo Gallinari, schierato a lungo (addirittura per 32') dal coach McMillan, domina la notte dell'Nba. L'azzurro è uno dei protagonisti del successo di Atlanta su Charlotte, con 16 punti e 6 rimbalzi. Agli ospiti non bastano un super LaMelo LaFrance Ball. Vince anche Boston che riesce a sbarazzarsi di Oklahoma City (111-105), soprattutto grazie ai 33 punti di Jayson Tatum. Giannis Antetokounmpo - con 32 punti - trascina Milwaukee nel trionfo su Orlando (117-108), mentre Damian Lillard garantisce ai suoi 39 punti nel successo su Filadelfia (118-111). Facile la vittoria di Utah (123-105) a Sacramento, vincono anche Indiana (su New Orleans), Minnesota (su Memphis) e New York (sui texani di Houston).

Risultati: Atlanta-Charlotte 115-105 Boston-Oklahoma City 111-105 Portland-Filadelfia 118-111 Sacramento-Utah 105-123 Milwaukee-Orlando 117-108 Minnesota-Memphis 138-95 Indiana-New Orleans 111-94 Washington-Miami 103-100 New York-Houston 106-99. (ANSA).