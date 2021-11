Basket, Nba: Giannis si abbatte sui Lakers, Gallinari cresce

Privi dell'asso LeBron James, i Lakers si arrendono ai Bucks, che beneficiano dei 47 punti di Giannis Antetokounmpo, davvero gigantesco nella vittoria di Milwaukee per 109-102. Il greco di origini nigeriane è stato il protagonista assoluto della notte dell'Nba che, per il resto, ha fatto registrare il successo di Phoenix in volata su Dallas per 105-98: è il decimo successo di seguito conquistato dal 2010 a oggi per i padroni di casa. Brooklyn supera Cleveland 105-98, mentre Boston va sotto contro Atlanta 110-99. C'è gloria anche per Danilo Gallinari, autore di 8 punti. L'azzurro resta in campo per 20' e raccoglie un +5 di plus-minus: per lui 3/6 al tiro e una tripla a bersaglio, in un boxscore che conta anche 4 rimbalzi. Jimmy Butler in tripla doppia al rientro in campo trascina Miami (113-98) a New Orleans, mentre Charlotte interrompe la striscia di cinque vittorie di Washington, con un 97-87. Chicago cade a Portland; vittorie, infine, per Detroit, Orlando, Minnesota e Oklahoma City.

I risultati: Phoenix-Dallas 105-98 Atlanta-Boston 110-99 Brooklyn-Cleveland 109-99 Miami-New Orleans 113-98 New York-Orlando 98-104 Portland-Chicago 112-107 Minnesota-Sacramento 107-97 Oklahoma City-Houston 101-89 Charlotte-Washington 97-87 Detroit-Indiana 97-89 Milwaukee-LA Lakers 109-102.