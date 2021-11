Nba: Miami ko con i Lakers ai supplementari

E' servito un tempo supplementare a decretare il vincitore della sfida tra i Los Angeles Lakers e i Miami (120-117). Alla fine dei regolamentari Westbrook è andato a segno due volte ma è stato sempre ripreso da Pj Tucker e Tyler Herro. Gli Heat nell'overtime stavano quasi rimontando 5 punti, ma hanno sbagliato due triple e tre tiri liberi fondamentali.

Vetta della Eastern conference mantenuta per i Chicago Bulls, che hanno superato per 117-107 Dallas anche grazie ai 23 punti di Zach LaVine e ai 21 di Lonzo Ball. Ai Mavericks non è bastato un Luka Doncic da 20 punti, 10 assist e 8 rimbalzi.

Con 22 punti segnati nel solo primo tempo (35 in totale) Andrew Wiggins è stato il trascinatore dei Golden State Warriors contro i Minnesota Timberwolves (123-110).

Nessun problema per i Nets contro gli Orlando Magic, superati per 123-90, anche grazie a un Kevin Durant da 30 punti.

E' stato Jerami Grant, con i suoi 35 punti, il protagonista di Houston Rockets-Detroit Pistons (104-112). Nella sfida tra le due prime scelte del draft, Cunningham ha avuto la meglio su Green.

Pat Connaughton (23 punti) ha condotto alla vittoria di Milwaukee contro New York (112-100), grazie alle energie messe in campo negli ultimi cinque minuti.

Due triple di Kyle Kuzma negli ultimi secondi della partita sono stati fondamentali per la vittoria dei Washington Wizards contro i Cleveland Cavaliers (97-94). I Toronto Raptors inciampano nella prima debacle fuori casa, superati dai Boston Celtics per 104-88 con un Jayson Tatum da 22 punti, 7 assist e 12 rimbalzi. Prima vittoria dopo cinque sconfitte consecutive per i Charlotte Hornets, che hanno superato 118-108 i Memphis Grizzlies con un Kelly Oubre da 37 punti. Terza sconfitta di fila per i Sacramento Kings, con i San Antonio Spurs che hanno avuto la meglio per 136-117 Gli Oklahoma City Thunder hanno trovato la quarta vittoria della stagione, superando per 108-100 i New Orleans Pelicans. Con 31 punti in poco più di mezz'ora in uscita dalla panchina, Frank Kaminsky ha guidato la vittoria dei Phoenix Suns contro i Portland Trail Blazers (119-109). Vittoria sudata per i Denver Nuggets contro gli Indiana Pacers (101-98), la sesta nelle ultime sette partite.