Basket: Eurodonne; Slovacchia-Italia 66-69

Sofferta, meritata, bellissima. E' stata questa la vittoria per 69-66 della Nazionale femminile in casa della Slovacchia, primo importante passo verso l'EuroBasket Donne che nel 2023 si giocherà in Slovenia e Israele. Le azzurre hanno recuperato da -13 negli ultimi dieci minuti e si sono imposte grazie a un finale di gara straordinario (26-10 il parziale dell'ultimo quarto). La miglior marcatrice della partita è stata Nicole Romeo con 19 punti, in doppia cifra anche Cecilia Zandalasini (17) e Martina Bestagno (16). Esordio in Nazionale Senior per Costanza Verona, Beatrice Barberis e Sara Crudo. Le azzurre si trasferiranno a Faenza, dove domenica affronteranno il Lussemburgo.