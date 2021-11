Nba: Embiid positivo al Covid-19

Il camerunense Joel Embiid, stella dei Philadelphia 76ers, è risultato positivo al Covid-19 e si prevede che salterà diverse partite NBA, secondo diversi media statunitensi. L'Athletic ed ESPN, i due media di riferimento per il basket americano, riferiscono che il pivot 27enne sta attualmente seguendo il protocollo previsto dalla NBA per i giocatori che hanno contratto il Covid-19. Embiid dovrebbe essere fuori per "diverse partite" secondo ESPN, a cominciare dall'incontro contro i New York Knicks di Evan Fournier e Julius Randle. Un'altra assenza per l'allenatore dei Sixers Doc Rivers, già privato di Tobias Harris e Danny Green.