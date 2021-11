Nba: Bulls vincono in rimonta sui Celtics

Dopo essere stati sotto di 19 punti nel secondo tempo i Bulls hanno ribadito il loro ottimo momento di forma, superando i Celtics per 128-114. Per Boston è la terza sconfitta di fila in casa. L'uomo partita è stato DeMar DeRozan, con i suoi 37 punti. Buon rendimento anche per Zach LaVine (26 punti) e per Ayo Dosunmu che, partito dalla panchina, ha contribuito con 14 punti alla vittoria di Chicago. Tra le file di Boston si è fatto notare Jaylen Brown, grazie ai suoi 28 punti; insieme a Jayson Tatum è stato però criticato da Marcus Smart (16 punti) per la gestione dei possessi palla nell'ultima parte della partita.

Atlanta ha superato Washington per 118-111, con Danilo Gallinari autore di 12 punti e cinque rimbalzi nei suoi 17 minuti in campo in uscita dalla panchina. Tra gli Hawks, da segnalare i 26 punti di Trae Young e i 15 di Cam Reddish. Ai Wizards non sono bastati un Bradley Beal da 24 punti e Kyle Kuzma da 18.

Quinta vittoria nelle prime sette gare della stagione per Philadelphia, che ha battuto Portland per 113-103. Merito di Seth Curry (23 punti) e anche di Andre Drummond (oltre a 14 punti, 15 rimbalzi e sette assist).

I Denver Nuggets non sono riusciti a tenere testa ai Memphis Grizzlies, che hanno vinto in casa per 106-97 grazie anche alle realizzazioni di Ja Morant (26 punti) e Tyus Jones (17).

Cleveland ha superato Charlotte (113-110): il più prolifico tra i Cavaliers è stato Jarrett Allen (24 punti con 16 rimbalzi) mentre agli Hornets non sono bastati i 30 punti di LaMelo Ball.

I Toronto Raptors hanno battuto i New York Knicks per 113-104, anche grazie ad OG Anunoby che ha fatto segnare il suo massimo in carriera (36 punti, con 13/27 al tiro e sei rimbalzi).

Gli Orlando Magic hanno superato i Minnesota Timberwolves per 115-97 grazie a in finale di gara super. Cole Anthony (31 punti) è l'uomo partita.

Battendo per 131 a 118 i San Antonio Spurs, gli Indiana Pacers hanno interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive, anche grazie ai punti di Sabonis e Turner Vicini alla sconfitta in casa contro Oklahoma City, i Los Angeles Clippers hanno conquistato la vittoria (99-94) pochi minuti prima della sirena, grazie anche alla realizzazione di Josh Giddey.