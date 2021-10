Nba: Jazz imbattuti, Bulls e Warriors ko

Finisce l'imbattibilità dei Bulls, sconfitti per 104-103 dai Knicks. Chicago ha provato a rimontare, affidando l'ultimo tiro a DeMar DeRozan, che però non ce l'ha fatta dalla media distanza e quindi a portare ai suoi la quinta vittoria su cinque gare dall'inizio della stagione della Nba.

Hanno perso l'imbattibilità anche i Golden State Warriors, superati dai Memphis Grizzlies per 104-101: Ja Morant è stato decisivo (30 punti, 7 rimbalzi), vincendo il suo duello con Stephen Curry, autore di 36 punti (8 rimbalzi, 7 assist), ma senza altre realizzazioni nell'ultimo quarto e nei tempi supplementari.

Restano invece imbattuti gli Utah Jazz: hanno spazzato (122-91) gli Houston Rockets, che al secondo quarto hanno perso Kevin Porter Jr. per una distorsione alla caviglia. I giocatori in doppia cifra per Jazz sono sette (davanti a tutti Bojan Bogdanovic, che ha realizzato 19 punti).

Dopo un avvio di partita da incubo (25-5) i San Antonio Spurs hanno perso ma limitando i danni (104-99) nel derby contro i Dallas Mavericks, al terzo successo di fila dopo il brutto inizio di stagione ad Atlanta. Con una tripla Joel Embiid ha chiuso i conti contro i Detroit Pistons, regalando la vittoria per 110-102 ai Philadelphia 76ers, che sul finale erano andati vicini a sprecare un vantaggio di 22 punti.

Nonostante l'assenza di Dinwiddie, lasciato a riposo, i Washington Wizards proseguono la propria striscia positiva con un 122-111 ai danni degli Atlanta Hawks. Tra i Wizards quattro titolari hanno superato i 20 punti, tra gli Hawks sono sei quelli andati in doppia cifra. Danilo Gallinari ha realizzato sei punti.