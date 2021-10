Basket, Eurolega: Milano-Istanbul 75-71

Milano cala il poker, supera anche l'Efes (75-71) e si fionda in testa alla classifica con un percorso netto. Sono Delaney (16 punti e 5 assist), Mitoglou (9, 7 rimbalzi, 5 assist) e Datome (11, con 3/5 da tre) a stendere i campioni d'Europa, aggrappati all'estro di Micic (17, ma solo 2 nella ripresa) e Larkin (13). "Grande difesa e grandi tiri - l'analisi di coach Messina -, sono contento soprattutto per Datome che ha segnato canestri importanti. Siamo 3-0 in casa ma la nostra classifica la faranno soprattutto le vittorie in trasferta".

L'Efes parte meglio, complice un metro arbitrale molto contestato dall'Olimpia che manderà i turchi 13 volte in lunetta nei primi 14' (con tecnici per proteste a Messina e Rodriguez).

Ma il +9 è illusorio, visto che Milano si accende dalla lunga e, cavallo dell'intervallo, piazza un break da 25-6 che spezza in due la gara (47-36 al 21'). La tripla di Grant da centrocampo allo scadere del terzo periodo sembra quasi un segnale divino (63-49) ma l'Efes non si arrende e rientra con 11 punti consecutivi, un parziale interrotto con una tripla di Mitoglou.

"Su questa vittoria - spiega il greco - dovremo costruire le prossime". Il Forum è ai suoi piedi e lo osanna con il coro "Dino, Dino", riservato in un'altra era cestistica al mitico Meneghin.