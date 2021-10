Basket, Irving: 'Ho fatto la cosa giusta per me'

Kyrie Irving, dei Brooklyn Nets, afferma che sta "facendo ciò che è meglio" per lui, rifiutando il vaccino contro il Covid-19. Una scelta, la sua, che presuppone l'esclusione dal prossimo campionato Nba. I Nets hanno affermato che il playmaker non giocherà fino a quando non verrà considerato idoneo a diventare "un partecipante a pieno titolo" del campionato, secondo le regole del vaccino contro il Covid-19 della città di New York. Irving non è vaccinato, ma i regolamenti stabiliscono che tutti gli atleti che giocano o si allenano in città debbano esserlo. Il 29enne dice che non si piegherà alle pressioni per essere vaccinato. Parlando della propria vicenda su Instagram Live mercoledì, Irving ha dichiarato: "Fai ciò che è meglio per te, ma non sono un sostenitore di nessuna delle due parti. Sto facendo ciò che è meglio per me. Conosco le conseguenze e, se significa che verrò giudicato e demonizzato per questo, va bene lo stesso". Irving è stato per sette volte nella All-Star e, nella scorsa regular season, ha giocato 54 partite con l acanotta dei Nets. L'Nba di recente ha fatto sapere che qualsiasi giocatore 'no-vax' non verrà pagato per le partite che salterà.