Nba: Irving non vaccinato salta allenamento Nets

Ha continuato a rifiutare di vaccinarsi contro il Covid-19 ed è stato costretto a saltare l'allenamento della sua squadra il playmaker dei Brooklyn Nets Kyrie Irving. La stella Nba si è allenata con i suoi compagni la scorsa settimana a San Diego ma non ha potuto partecipare alla sessione di ieri a New York, a seguito del rafforzamento delle misure sanitarie adottate dalla metropoli: per combattere la pandemia, New York ha infatti messo in atto protocolli che non consentono agli adulti non immunizzati di partecipare ad allenamenti e partite. Ora il 29enne dovrà fornire la prova di aver ricevuto almeno una iniezione di vaccino per entrare di nuovo al Barclays center.

"Niente di nuovo", ha detto l'allenatore dei Nets, Steve Nash, durante gli allenamenti. "Lo sosteniamo. Siamo qui per lui". Se Irving continuasse a evitare il vaccino, inizierebbe a non giocare le partite casalinghe di Brooklyn, rischiando di perdere milioni di dollari. "Non sono preoccupato davvero", ha detto Nash. "Stiamo solo cercando di lavorare ogni giorno. Siamo arrivati oggi e abbiamo fatto un ottimo allenamento e faremo lo stesso domani".

La prossima partita di preason dei Nets sarà venerdì contro il Milwaukee al Barclays center. L'esordio casalingo della regular season di Brooklyn è in calendario il 24 ottobre contro Charlotte.

Circa il 95% dei giocatori Nba è vaccinato contro il Covid-19. La Lega ha rinunciato a rendere obbligatoria la vaccinazione di fronte al rifiuto del sindacato calciatori (Nbpa) durante una riunione dell'agosto scorso