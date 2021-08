Basket: Nba; Durant prolunga con i Nets, altri 4 anni a 170 mln

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Praticamente in contemporanea con l'oro olimpico, per la stella del basket Nba Kevin Durant arriva un'estensione di contratto per altri quattro anni con i Brooklyn Nets per 198 milioni di dollari, quasi 170 milioni di euro.

L'accordo per il prolungamento, valido dalla stagione 2022/23, è stato annunciato ieri dal suo manager, alla vigilia della finale di Tokyo 2020, e dovrebbe consentire a Durant di superare la soglia del mezzo miliardo di dollari guadagnati nella sua carriera Nba. Durant ha realizzato 26,9 punti di media con 7,1 rimbalzi e 5,6 assist nella scorsa stagione, la sua prima con i Nets dopo essere stato fermo nel 2019/20 per il recupero dalla rottura del tendine d'Achille.

Intanto i Los Angeles Lakers hanno annunciato l'ingaggio di Carmelo Anthony e Kent Bazemore, ufficializzando anche l'arrivo di Russell Westbrook e tre future seconde scelte nello scambio che ha portato ai Washington Wizards Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma e il giocatore appena scelto al draft Isaiah Jackson. I Lakers hanno anche esteso il contratto di coach Frank Vogel. (ANSA).