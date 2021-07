Basket:finali Nba;Milwaukee vince gara-4,ora 2-2 con Phoenix

(ANSA) - MILWAUKEE, 15 LUG - E' ora in parità la situazione delle finali Nba fra Milwaukee e Phoenix. I Bucks hanno infatti vinto per 109-103, in casa, gara-4 contro i Suns, e ora i due team sono sul 2-2, in attesa di gara-5 di sabato a Phoenix.

Grande protagonista della partita di ieri notte è stato Khris Middleton, che ha trascinato Milwaukee segnando 40 punti, fra i quali i decisivi 10 nell'ultimo quarto. Molto bene anche Giannis Antetokounmpo, andato in doppia cifra con 26 punti e 14 rimbalzi, ai quali vanno aggiunti 8 assist. Tra i Suns si è riscattato alla grande Devin Booker, dopo la scialba prestazione in gara-3, che ha segnato 42 punti che però non sono serviti a vincere. "E quindi non conta niente - il commento di Booker -, perché il nostro principale obiettivo, se non l'unico, era vincere".

Ci sono riusciti i Bucks che in casa nei playoff hanno un record di 9-1. "Ma per conquistare il titolo - ha sottolineato Middleton - ci serve una vittoria a Phoenix (che ha il vantaggio di poter giocare in casa l'eventuale gara-7 ndr) e sarebbe bello riuscirci già sabato".

Finora i Milwaukee Bucks hanno vinto un solo titolo Nba, nel 1971, mentre i Phoenix Suns non ci sono mai riusciti in 53 anni di presenza nella lega. (ANSA).