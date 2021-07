Tokyo: LeBron James non giocherà più per la Nazionale Usa

La superstar dell'Nba LeBron James probabilmente non giocherà più per la squadra nazionale degli Stati Uniti. E' quanto afferma il tecnico del Team USA Jerry Colangelo.

James, leader dei Los Angeles Lakers, ha vinto due volte l'oro olimpico ed è stato quattro volte campione Nba, ma ha scelto di non partecipare agli ultimi due tornei olimpici, anche a causa del requisito fisico imposto dalla lega nordamericana . "Il tempo sta facendo il suo corso - ha detto Colangelo sul 36enne campione - Se sei un essere umano, il tuo corpo è costruito per durare così a lungo a seconda del tuo sport. LeBron ha scelto di non partecipare alle ultime due Olimpiadi perché è molto impegnato nella sua vita. Ha dato un contributo che è molto apprezzato, ma penso che il suo tempo sia finito".

LeBron James ha giocato in una delle squadre olimpiche statunitensi che hanno trionfato nel 2008 e nel 2012. È stato anche membro della squadra statunitense del 2004 che si è aggiudicata il bronzo ad Atene, rivestendo principalmente il ruolo di riserva.

L'elenco dei dodici giocatori americani selezionati per le Olimpiadi di Tokyo comprende due giocatori presenti nel 2016, Kevin Durant e Draymond Green, e una nuova generazione di talenti NBA.