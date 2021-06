Finali NBA: Atlanta spazza Milwaukee, serie sul 2-2

Gli Atlanta Hawks hanno vinto in scioltezza (110-88) gara-4 delle finali NBA nella Est Conference, portando la serie con Milwaukee sul 2-2, con i Bucks privi nel finale di Giannis Antetokounmpo, uscito nel terzo quarto per un infortunio al ginocchio. Su Twitter la squadra parla di "iperestensione del ginocchio sinistro". Dopo un contatto con Clint Capela il miglior giocatore della NBA nel 2019 e nel 2020 è caduto a terra, prima di entrare zoppicando negli spogliatoi. Già con un buon vantaggio, Atlanta l'ha aumentato dopo l'uscita del greco. In assenza del playmaker Trae Young, infortunato ad una caviglia, Gli Hawks si sono affidati in particolare a un formidabile Lou Williams, autore di 21 punti per un successo al tiro del 78% (sette su nove). Bogdan Bogdanovic ha portato 20 punti agli Hawks.

Antetokounmpo non aveva comunque dato il suo solito contributo già prima dell'infortunio, ma nemmeno Jrue Holiday (19 punti) e Khris Middleton (16), hanno fatto meglio con sei tiri riusciti su 17 tentati. Le due franchigie si ritroveranno domani a Milwaukee la partita N.5 di una serie che potrebbe essere già cambiata con l'infortunio del giocatore più importante dei Bucks.