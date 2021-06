Nba: George da urlo, i Clippers sono ancora in gioco

Paul George è il protagonista assoluto nella vittoria dei Los Angeles Clippers sul campo dei Phoenix Suns, nel match valido per gara-5 dei Playoff Nba di basket. Con 41 punti (il massimo in carriera), conditi da 13 rimbalzi e 6 assist, trascina la squadra californiana a un successo che tiene aperti i giochi nella serie per le Finals.

Phoenix spreca il primo match-point, nonostante i 31 punti di Devin Booker e i 22 di Chris Paul. La formazione dell'Arizona aveva chiuso a -15 il primo tempo, poi però era riuscita a tornare in partita, prima di siglare il sorpasso nel terzo quarto. Un parziale di 10-0 ha fatto decollare i Clippers, trscinati da un Paul George super.

Addirittura 20 dei suoi 41 punti sono arrivati nel terzo quarto di gioco. La vittoria, di fatto, porta la sua firma.