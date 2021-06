Nba: Gallinari non basta, Milwaukee avanti 2-1

Gli Hawks, avanti nel punteggio per 35 minuti, vengono travolti nell'ultima frazione da un super Khris Middleton (38 punti, 20 nel 4° periodo) perdendo così il fattore campo nel primo match giocato ad Atlanta. Nel 113-102 finale decisivi i canestri di un Giannis Antetokounmpo da 33 punti e 11 rimbalzi. Trae Young, scatenato nei primi tre quarti, è limitato nel finale da una distorsione alla caviglia destra (35 punti e 6 triple), mentre agli Hawks non basta un ottimo Danilo Gallinari da 18 punti con 7/14 dal campo Vittoria cruciale conquistata da Milwaukee in gara-3 nella prima sfida della serie disputata in Georgia, con gli ospiti abili a tenere la scia dei padroni di casa per 35 minuti per poi allungare nel quarto periodo grazie al parziale da 30-17 arrivato nell'ultima frazione di gioco - frutto della super prestazione di Khris Middleton, scatenato nel quarto quarto che eguaglia il suo massimo in carriera ai playoff Alla sirena finale per Middleton sono 38 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, raccolti tirando 15/26 dal campo e 6/12 dall'arco. Una prestazione al limite della perfezione, coronato da un quarto periodo da 20 punti (da solo ha segnato più di tutti gli Hawks messi insieme, fermi a quota 17 nell'ultima frazione): è il primo giocatore nella storia dei Bucks a chiudere un quarto quarto con così tanti punti in postseason negli ultimi 25 anni.

La performance perfetta, nel momento di maggior bisogno