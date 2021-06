Basket, Nba: Suns verso le Finals, i LA Clippers ko in casa

I Clippers cedono in casa ai Suns, che s'impongono a Los Angeles con il punteggio di 84-80. La squadra di Phoenix si aggiudica gara-4 dei Playoff Nba di basket con un punteggio assai basso e con un Deandre Ayton ancora protagonista sotto i tabelloni: il team dell'Arizona adesso conduce la serie per 3-1. All'intervallo i Suns erano avanti di 14 punti (50-36) ma, nel terzo quarto, la squadra del coach Lue si è rilanciata con un parziale di 30-19. Deandre Ayton, ancora una volta, fa la differenza con una doppia doppia da incornicare. La sua presenza si fa sentire anche in difesa, come confermano le 4 stoppate con le quali chiude gara-4. Martedì le due squadre si ritroveranno di fronte, sempre alle 3 italiane.