Intesa Sanpaolo e' official partner di Nba in Italia

Con i playoff NBA entrati nella loro fase più emozionante e decisiva con le finali di Conference, è stata ufficializzata una nuova, importante partnership italiana per la National Basketball Association: Intesa Sanpaolo sarà infatti il partner bancario esclusivo di NBA in Italia. Questo annuncio porterà presto novità per tutti gli appassionati del basket a stelle e strisce: 'Ci fa davvero piacere dare continuità alla partnership con NBA, sarà un percorso molto coinvolgente per tutti i nostri clienti, all’insegna del divertimento e dei valori universali che lo sport rappresenta – dichiara Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Per il nostro Gruppo inclusione, sostenibilità e innovazione sono un punto di riferimento imprescindibile. Stiamo mettendo a punto vantaggi e prodotti esclusivi per entrare ancor più nello spirito e sentirsi parte della comunità globale di NBA. Promuoveremo inoltre iniziative con un forte impatto sociale a favore delle nostre comunità'.