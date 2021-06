Super-Durant porta i Nets avanti 3-2 nei playoff Nba

I 49 punti di Kevin Durant hanno proiettato i Brooklyn Nets alla vittoria (114-108) sui Milwaukee Bucks, consentendogli di riprendersi il vantaggio per 3-2 nelle semifinali della Est Conference NBA. Durant, che ha giocato l'intera quinta partita della serie al meglio delle sette partite, ha catturato anche 17 rimbalzi e fornito 10 assist. Il 32enne è diventato il primo nella storia dei playoff a segnare almeno 45 punti prendendo almeno 15 rimbalzi e fornendo 10 assist. Il risveglio dell'ala è stato fondamentale nella seconda parte del match, quando i Nets erano ancora indietro di 17 punti a metà del terzo quarto. I Nets hanno inflitto a Milwaukee un parziale di 17-5, prima che Durant chiudesse la partita con un canestro da tre punti e quattro tiri liberi negli ultimi due minuti.

Anche la star di Milwaukee Giannis Antetokounmpo, che ha segnato 34 punti e preso 12 rimbalzi in gara 5, ha riconosciuto che Durant "è il miglior giocatore del mondo in questo momento".

I Nets ora hanno due possibilità per vincere la serie, la prima giovedì in casa di Milwaukee, dove hanno perso entrambe le partite della serie giocata finora. Gara 7, se necessario, sarà sabato a New York. Oltre a Durant, i Nets hanno potuto contare sul ritorno di un'altra delle loro superstar, James Harden, assente dalla prima partita di questa semifinale. In evidenza anche Jeff Green, 27 punti, e Blake Griffin con 17.