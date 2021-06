Playoff Nba; Phoenix batte Denver e si porta sul 2-0

Netta vittoria dei Phoenix Suns questa notte contro i Denver Nuggets nella seconda gara di semifinale della Western Conference in Nba. I Suns hanno piegato i rivali per 123-98 in un match che non ha avuto storia. Adesso, dopo gara -2 la situazione della serie è di 2-0 in favore di Phoenix.

Migliore in campo fra i vincitori è stato Chris Paul che ha messo a segno una doppia doppia da 17 punti e 15 assist, mentre tutto il quintetto dell'Arizona è andato in doppia cifra. Nella formazione del Colorado Nikola Jokic, fresco di nomina quale mvp dell'anno, è andato a segno con 24 punti, 16 rimbalzi e 6 assist, troppo poco per arginare gli avversari. (ANSA).