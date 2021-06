Playoff Nba, Brooklyn batte i Bucks anche in gara -2

Brooklyn ha battuto ancora Milwaukee e ora la serie di semifinale in Nba è di 2-0. Nella partita di questa notte non c'è stata storia fra i Nets e i Bucks, sconfitti con un nettissimo 125-86, trascinati da Kevin Durant che ha messo a segno 32 punti. Il dominio della formazione di Brooklyn è dato anche da un incredibile parziale di +49 punti su Milwaukee. Sotto tono fra i Bucks la prestazione di Gianni Antetokounmpo, il fuoriclasse greco non è andato oltre i 18 punti e 11 rimbalzi; mentre Khris Middleton si è fermato a 17.

Nell'altra partita della notte, i Phoenix Suns hanno vinto contro i Denver Nuggets con il punteggio di 122-105, portandosi dunque sull'1-0 nella serie. I Suns hanno mandato per quattro giocatori oltre 20 punti, cioè Mikal Bridges (23), Devin Booker (21), Deandrè Ayton (20) e il 36enne Chris Paul che ha messo a segno 21 punti (con l'aggiunta di 11 assist e 6 rimbalzi) pur dolorante per un colpo subito all'inizio alla spalla infortunata. Sul frotne avverso il migliore è stato Nikola Jokic, con 22 punti.