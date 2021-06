Playoff Nba: Sixers, Utah e Hawks passano turno

Primi verdetti nei playoff Nba. Stanotte hanno passato il turno i Sixers, Utah Jazz e Atlanta. I Mavericks hanno invece bisogno ancora di una partita per segnare il match point. Stagione finita per i Grizzlies, i Washington Wizards e i New York Knicks. Mentre i Clippers restano appesi a un filo di speranza per ribaltare l'andamento della loro serie. Nel dettaglio, stanotte i Sixers di Philadelphia hanno battuto i Wizards 129-112 e si sono portati sul 4-1. Nel prossimo turno sfideranno gli Atlanta Hawks, che stanotte hanno steso i Knicks 103-89 e vinto la loro serie per 4-1. Terza qualificata al turno successivo è Utah Jazz, formazione peraltro favoritissima per la vittoria del titolo, che ha liquidato Memphis 126-110, portando a casa il 4-1 necessario per proseguire la stagione. Infine i Mavericks hanno battuto i Clippers in trasferta per 105-100 e ora il risultato della serie è di 3-2 per Dallas