Nba: Brooklyn in semifinale a Est, rischiano i Lakers

I Brooklyn Nets si sono qualificati per le semifinali della Eastern Conference in Nba grazie all'ampia vittoria (123-109) in gara-5 sui Boston Celtics, eliminati per 4-1. Per la squadra guidata da James Harden - dominatore dell'incontro con 34 punti, dieci assist e altrettanti rimbalzi - c'è ora la sfida contro i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton.

Si fa pericolosa, nella Western Conference, la posizione dei detentori del titolo, i Los Angeles Lakers, battuti 115-85 dai Phoenix Suns che ora guidano la serie per 3-2. Esplicito LeBron James dopo la sconfitta, nonostante sia stato il migliore dei suoi, con 24 punti e sette assist: "Ci hanno preso a calci in c.., non c'è niente da dire", ha commentato. "Domani dobbiamo solo vincere, altrimenti torniamo a casa", ha aggiunto, preoccupato per l'assenza di Anthony Davis, che ha pesato in gara-5: "Mi aspetto che non giochi in gara-6. Se ci sarà qualche cambiamento faremo il punto, ma credo non giocherà".

Nell'altra sfida ad Ovest, i Denver Nuggets hanno sconfitto i Portland Trail Blazer per 147- 140 e ora conducono la serie per 3-2.