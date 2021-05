Nba: ecco i playoff, Lakers contro Warriors

Dopo l'ultima notte di regular season, sono stati definiti gli accoppiamenti delle serie di playoff del primo turno e del torneo play-in nelle due conference. Los Angeles Lakers e Golden State Warriors si incontreranno nello scontro diretto per affrontare i Phoenix Suns, mentre Milwaukee-Miami e Clippers-Dallas si sfideranno di nuovo dopo le serie di playoff dello scorso anno. Di seguito tutti gli accoppiamenti:

PRIMO TURNO EST: MILWAUKEE BUCKS contro. MIAMI HEAT

PRIMO TURNO EST: NEW YORK KNICKS contro ATLANTA HAWKS

TORNEO PLAY-IN: BOSTON CELTICS - WASHINGTON WIZARDS

TORNEO PLAY-IN: INDIANA PACERS - CHARLOTTE HORNETS

SPAREGGIO TORNEO PLAY-IN Scontro diretto: la vincente tra Indiana e Charlotte affronta la perdente di Boston-Washington, chi vince prende l'ottava testa di serie per affrontare i PHILADELPHIA 76ERS ). Si gioca nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21



PRIMO TURNO OVEST: DENVER NUGGETS contro PORTLAND TRAIL BLAZERS

PRIMO TURNO OVEST: L.A. CLIPPERS contro DALLAS MAVERICKS

TORNEO PLAY-IN: LOS ANGELES LAKERS contro GOLDEN STATE WARRIORS Scontro diretto: la vincente affronta i PHOENIX SUNS. Si gioca nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 maggio

TORNEO PLAY-IN: MEMPHIS GRIZZLIES contro SAN ANTONIO SPURS Scontro diretto: la vincente affronta la perdente di Lakers-Warriors. Partita in diretta nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 maggio alle ore 1.30 su Sky Sport NBA

SPAREGGIO TORNEO PLAY-IN Scontro diretto: la vincente tra Memphis-San Antonio affronta la perdente di Lakers-Warriors, chi vince prende l'ottava testa di serie per affrontare gli UTAH JAZZ (1). Si gioca nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 maggio.

Il Play-In è un torneo che coinvolge le squadre dal 7° al 10° posto di ciascuna conference. La novità introdotta la scorsa stagione ha fatto discutere ma anche tenuto vivo l'interesse fino alla fine delle 72 partite: si gioca dal 18 al 21 maggio, poi dal 22 via alla post season.