Nba: Westbrook e Beal da record, e i Wizards volano

Notte da favola per Russell Westbrook e Bradley Beal, che hanno trascinato i Wizards al successo per 133-132 in casa degli Indiana Pacers, che vale anche l'ottavo posto nella Eastern e quindi, almeno per ora, l'accesso ai play in. Ma il turno di questa notte in Nba verrà ricordato soprattutto per il favoloso record di Westbrook, autore della sua 181ma tripla doppia in carriera (33 punti, 19 rimbalzi e 15 assist) che eguaglia il record di Oscar Robertson. Ciliegina sulla torta anche la spettacolare partita del suo compagno di squadra Bradley Beal, che ha firmato ben 50 punti. C'è stata gloria anche nelle file dei Pacers, con la tripla doppia di Domantas Sabonis (30 punti, 13 rimbalzi e 13 assist).

Dopo ben quattro sconfitte in fila, è tornata alla vittoria la ex capolista Brooklyn, battendo in rimonta per 125-119 i Nuggets di Denver grazie a un gran secondo tempo con la regia di Kevin Durant (33 punti e 11 rimbalzi).

Vittoria facile per i Sixers, formazione prima in classifica, contro i Piston, ultimi: è finita 118-104, mattatore Joel Embiid con 29 punti. Per Philadelphia, sempre più sola al comando della Eastern Conference, è stata l'ottava vittoria consecutiva.

A ovest continua il dominio di Utah Jazz, che ha battuto i Rockets per 124-116. Infine larga vittoria di Golden State su Oklahoma per 136-97, con 49 punti firmati da Steph Curry. Un successo che per i Warriors vale l'ottavo posto nella Western, subito alle spalle dei Lakers che vedono allungare davanti a loro Portland, che ha battuto nettamente San Antonio 124-102 e si è messo in tasca un bel pezzo di playoff.