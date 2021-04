Nba: Brooklyn appaia i Sixers in testa a est

I Nets sono di nuovo in testa nella Eastern Conference, appaiati ai Sixers di Philadelphia. Nel recupero giocato stanotte in Nba della gara contro Minnesota, rinviata ieri per motivi di ordine pubblico in seguito agli incidenti dopo che un ragazzo è stato ucciso dalla polizia, la formazione di Brooklyn ha infatti vinto per 127-97.

Nel turno di questa notte erano in calendario altre sei sfide. A ovest tutte le prime della classe hanno vinto. Anzitutto la capolista Utah Jazz che ha piegato Oklahoma per 106-96. Poi la seconda, Phoenix, che ha superato Miami Heat per 106-86.

Vittoria anche per i Clippers, terzi in classifica, sul campo di Indiana per 126-115. Serata buona anche per i Lakers, attualmente al quinto posto, che hanno battuto gli Hornets per 101-93. Non c'era in campo Lebron James a fare la differenza, ma Paul George ha segnato 36 punti. Successo anche per gli Hawks in trasferta sui Raptors per 108-103. Infine successo di misura per 116-115 di Boston su Portland.