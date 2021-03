Nba: corrono Utah Jazz e Nets, tonfo Bucks

Sempre più forti e scatenati in Nba i quintetti di Utah Jazz, capolista della Western Conference, e Brooklyn Nets, secondi nella Eastern e sempre più lanciati verso la vetta. Nel turno di questa notte Utah ha asfaltato i Cleveland Cavaliers con un imbarazzante 114-75. Ma era un successo atteso, considerato che i Cavs sono terzultimi in classifica e sempre più demotivati vedono ormai sfumare i sogni dei playoff. I Nets trascinati da uno scatenato James Harden hanno facilmente portato a casa il risultato con Minnesota, fanalino di coda a ovest, con il punteggio finale di 112-107. Il barba ha firmato l'ennesima tripla doppia, con 38 punti, 13 assist e 11 rimbalzi. Pesante sconfitta per i Bucks, a opera dei Clippers per 129-105. Ko pure per Boston, che continua a perdere posizioni in chiave playoff e si avvicina alla zona pericolosa di classifica, stanotte ha perso contro i Pelicans per 115-109. Nelle altre gare da segnalare il ritorno al successo di Golden State in contemporanea con il ritorno in campo di Steph Curry dopo l'infortunio: i Chicago Bulls sono stati piegati 116-102, con il contributo determinante di Curry, che a firmato ben 32 punti.