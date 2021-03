Nba; Gallinari protagonista nella vittoria di Atlanta

Danilo Gallinari protagonista nella vittoria degli Atlanta Hawks sui Cleveland Cavaliers (100-82). Partito titolare al posto di Clint Capela, l'azzurro ha chiuso con 20 punti, secondo miglior realizzatore alle spalle di John Collins (22 punti), firmando la tripla del +11 in una serata da 5/12 al tiro (3 triple a segno) e 5 rimbalzi in 28 minuti di gioco. A Cleveland non sono bastati i 15 punti di Collin Sexton in una serata di scarsa vena colletiva, con il da 38% al tiro di squadra.