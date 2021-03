Basket, Eurolega: Cska Mosca-Milano 76-84

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - In una stagione da record, l'Ax Milano sfata un altro campo diventato tabù e vede i Playoff a un passo grazie a 19 vittorie in 29 giornate: dopo aver vinto a Istanbul, Tel Aviv e Madrid, l'Olimpia sbanca anche Mosca per la prima volta dal 2011, superando per 84-76 il Cska al secondo posto in classifica. Una partita dominata, condotta per tutti i 40' con una difesa sempre attenta (Hines decisivo nel pitturato con 6 rimbalzi, 3 stoppate e tanta presenza) e cavalcando la vena di un incontenibile Punter (32, massimo in carriera, con 5/9 da tre e 9/9 ai liberi). "Devo semplicemente ringraziare i compagni per avermi trovato libero - spiega a caldo lo statunitense -. Il segreto della vittoria? Abbiamo sempre mantenuto la calma".

Una partita da favola. Milano parte fortissimo, sfruttando le amnesie difensive del Cska: un parziale di 25-6 nel primo quarto le regala 20 punti di vantaggio (30-10). I russi reagiscono di puro orgoglio con James (21 ma 3/12 da tre) e Shengelia (11 nel secondo quarto, 20 totali) e rientrano a -5, ma 8 consecutivi di Punter fissano il punteggio all'intervallo sul 47-34. Il copione è lo stesso nella ripresa: Milano torna anche sul +15 a fine terzo quarto, il Cska recupera fino al -6 (68-74), ma l'Olimpia resiste fino alla sirena, nonostante il tifo del pubblico moscovita presente all'arena.

"Abbiamo giocato una partita di ottimo livello - spiega coach Messina, premiato assieme ad Hines prima della palla a due con una matrioska, tributo per gli anni trascorsi a Mosca e per i tanti trofei vinti -, siamo felici e andiamo avanti così".

