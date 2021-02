Nba: inatteso ko casalingo dei Lakers con i Wizards

Inatteso e clamoroso tonfo casalingo dei Lakers a opera della terz'ultima in classifica: i Washington Wizards nel turno Nba di questa notte hanno infatti realizzato il gran colpo, vincendo per 127-124 in casa dei campioni in carica, trascinati da Bradley Beal (33 punti) e Russell Westbrook (32 punti, 14 rimbalzi, 9 assist). Per i californiani è un campanello d'allarme, trattandosi della quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

Non si arresta invece la marcia forzata di Utah Jazz: la capolista della Western Conference ha regolato con un netto 132-110 gli Hornets e consolidato il suo primato davanti ai Clippers.

Nelle zone alte di classifica Portland ha vinto il duello con Phoenix, con un punteggio assai pesante per i Suns, battuti 132-100, sotto la spinta dei 34 punti di Devin Booker.

Nelle altre sfide, da segnalare la vittoria di Miami su Oklahoma per 108-94 e quella dei Bulls sui Rockets per 120-100.